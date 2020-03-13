《梨泰院Class》第13集剧照公开！金多美换了长发造型...与权娜拉再次展开紧张的神经战！

《梨泰院Class》第13集剧照公开！金多美换了长发造型...与权娜拉再次展开紧张的神经战！

韩剧   2020年3月13日   星期五13:56   Yuan   7

今日，公开《梨泰院Class》第13集的剧照。

成为IC股份有限公司CEO的世路，展现更成熟、坚定的眼神，一直梦想着「甜夜」品牌化、夺回餐饮行业第一的世路（朴叙俊 饰），是否会真的成功推翻张会长（刘在明 饰）的长家集团，令人好奇！

另一张照片中，是以瑞（金多美 饰）、秀娥（权娜拉 饰）再次展开紧张的神经战，将紧张气氛推向高潮。而以瑞也留了长发，让不少网友猜测时间轴是不是像漫画中的已经到了7年后。

日前，第13集《梨泰院Class》预告中，以瑞狠狠搧了根秀（金东希 饰）一个巴掌，并告诉对方：「你适合当冤大头」；夜晚，她轻轻地抚摸世路的头，自言自语地问：「还是…很苦涩吧？」张会长倒下了，长家就这样玩完了吗？以瑞对秀娥说：「你总是那么有自信世路喜欢你，现在害怕了吧？怕他喜欢我。」期待今晚的播出。

另外，由BTS防弹少年团V亲自参与制作《梨泰院Class》OST《Sweet Night》，也将在今日下午6点（韩国时间）公开。


（图：JTBC《梨泰院Class》）

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留言/评论
  • 鬼神君聊韓劇
    💓好期待哦！選角選很好～和漫畫的氣質很像，但是髮色比較普通，漫畫裡權娜拉是橘色耶
    1小时前
  • Siew Siew
    不知道幾年後，但這是2020年💕
    45分前
  • 葉盛豐
    今天漫畫出最後一集了，以後怎麼辦⋯⋯
    1小时前
  • Hak Yui Gloria Ma
    只是沒想到表白放在了7年前而不是像漫畫那樣是7年後的事
    1小时前
  • 林尚緯
    鄧智懋
    50分前
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