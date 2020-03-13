《梨泰院Class》第13集剧照公开！金多美换了长发造型...与权娜拉再次展开紧张的神经战！
韩剧 2020年3月13日 星期五13:56 Yuan
今日，公开《梨泰院Class》第13集的剧照。
成为IC股份有限公司CEO的世路，展现更成熟、坚定的眼神，一直梦想着「甜夜」品牌化、夺回餐饮行业第一的世路（朴叙俊 饰），是否会真的成功推翻张会长（刘在明 饰）的长家集团，令人好奇！
另一张照片中，是以瑞（金多美 饰）、秀娥（权娜拉 饰）再次展开紧张的神经战，将紧张气氛推向高潮。而以瑞也留了长发，让不少网友猜测时间轴是不是像漫画中的已经到了7年后。
日前，第13集《梨泰院Class》预告中，以瑞狠狠搧了根秀（金东希 饰）一个巴掌，并告诉对方：「你适合当冤大头」；夜晚，她轻轻地抚摸世路的头，自言自语地问：「还是…很苦涩吧？」张会长倒下了，长家就这样玩完了吗？以瑞对秀娥说：「你总是那么有自信世路喜欢你，现在害怕了吧？怕他喜欢我。」期待今晚的播出。
另外，由BTS防弹少年团V亲自参与制作《梨泰院Class》OST《Sweet Night》，也将在今日下午6点（韩国时间）公开。
（图：JTBC《梨泰院Class》）
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