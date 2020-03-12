金宇彬時隔4年回歸大螢幕！ 3月28日開始拍攝崔東勛導演新作《外星人》
明星 2020年3月12日 星期四11:38 Sani
昨日金宇彬所屬社AM Ent.宣佈：「金宇彬將從3月底開始拍攝崔東勳導演新作《外星人（暫定名）》。 」終於又能看到金宇彬健康的模樣啦！
金宇彬2017年5月確診鼻咽癌後暫停活動，當時崔東勳導演的另一部電影《竊聽》剛準備開拍，因為主演金宇彬的下車，崔導演也中斷了電影製作進程，改為準備新的專案。
之後金宇彬接受了4年的治療終於恢復健康，去年11月以頒獎人身份出席了第40屆青龍電影節，宣佈重新開始活動，之後還舉辦了粉絲見面會、為MBC創社特輯紀錄片《Humanimal》擔任旁白。
之後金宇彬的女友、演員新慜娥也簽約到金宇彬所屬社，並接拍崔東勳導演的電影作為回歸之作。 近日，金宇彬和新慜娥各自捐款1億韓元用以阻止肺炎疫情擴散。
《外星人》是外星人題材的虛構犯罪片，演員除金宇彬外還有金泰梨、柳俊烈、蘇志燮、廉晶雅等等，目前連標題都是暫定的，劇情更加保密，金宇彬擔任的角色也沒有透露任何資訊。
（圖源：SidusHQ）
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