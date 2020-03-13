綜藝感滿分！2020 綜藝新星：宰鉉、MJ、達淵、長埈

幾組出道五年內的男團除了舞台魅力不斷升級，隊內有綜藝感的成員也開始展露頭角，來認識今年最受期待的四大綜藝潛力股吧！
✎ N.Flying 宰鉉
首先是 N.Flying 中的鼓手宰鉉！雖然身為樂團成員，但他對偶像團體的舞蹈也充滿熱情，而且無論在節目上或平時都散發（也許讓人有點費解的 XD）積極能量，還和隊友一起經營 YouTube 頻道「兩個傻瓜」。
✎ ASTRO MJ
出道已有四年的 ASTRO 早已廣為人知，其中成員 MJ 也是出了名的綜藝代表。彷彿從來安靜不下來的他，連單純的訪談時段都能炒出綜藝節目般的氣氛，與舞台面貌截然不同的搞笑魅力十分有趣！
✎ SF9 達淵
SF9 成員達淵的搞笑程度早已廣為粉絲所知，號稱有「光聽到他名字就想笑」的實力；近來在綜藝節目上大展口才的他，也因此成為備受期待的綜藝界代表偶像之一。
✎ Golden Child 長埈
Golden Child 成員長埈不僅兼具外貌和饒舌實力，連口才也十分有趣，不管在玩遊戲或接受訪談時都能自己製造許多笑點，也擅長用機智的臨場反應面對各種情境。
（照片或影片來源：TVDaily、2IDIOTS）
施乃琪@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究