《合約友情》公開李新英、申承浩、金素慧三人海報！下月（4月）6日首播
韓劇 2020年3月13日 星期五10:43 JiaJia
在《愛的迫降》裡飾演「帥氣下士」的李新英，這次褪去軍人裝扮、換上學生制服，與申承浩、金素慧等人合作KBS新月火劇（週一、二）《合約友情》！
《合約友情》改編自同名網漫，描述對平凡生活感到疑問的少年昌雄，和獨立背負生計的少年敦赫，兩位高中生的故事。由《愛的迫降》李新英、《喜歡的話請響鈴》&《18歲的瞬間》申承浩、I.O.I 金素慧等三位演藝圈新星主演。
李新英飾演「朴昌雄」，身高、體重、甚至成績都是大韓民國平均水準的普通高中生。他將在劇中使用慶尚道方言，對每個聲音和動作都注入角色的氣息；申承浩飾演「許敦赫」，在高中生中作為「傳說的拳頭」而被推崇，他的犀利眼神和中低聲音，與角色完全合拍。
金素慧則飾演「顏世允」，成績第一、外貌第一和人氣排名第一，同時也是昌雄的初戀。雖然外表看似一切完美，卻擁有許多內心苦惱。另外，該部電視劇還有閔都凞、趙怡賢、吳熙俊、金元海、白智媛、張慧珍、金吝勸、金素羅、金道烷等人出演。
（圖片來源：KBS）
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