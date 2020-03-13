综艺感满分！2020 综艺新星：宰铉、MJ、达渊、长埈
综艺 2020年3月13日 星期五10:15 施乃琪
几组出道五年内的男团除了舞台魅力不断升级，队内有综艺感的成员也开始展露头角，来认识今年最受期待的四大综艺潜力股吧！
✎ N.Flying 宰铉
首先是 N.Flying 中的鼓手宰铉！虽然身为乐团成员，但他对偶像团体的舞蹈也充满热情，而且无论在节目上或平时都散发（也许让人有点费解的 XD）积极能量，还和队友一起经营 YouTube 频道「两个傻瓜」。
✎ ASTRO MJ
出道已有四年的 ASTRO 早已广为人知，其中成员 MJ 也是出了名的综艺代表。彷佛从来安静不下来的他，连单纯的访谈时段都能炒出综艺节目般的气氛，与舞台面貌截然不同的搞笑魅力十分有趣！
✎ SF9 达渊
SF9 成员达渊的搞笑程度早已广为粉丝所知，号称有「光听到他名字就想笑」的实力；近来在综艺节目上大展口才的他，也因此成为备受期待的综艺界代表偶像之一。
✎ Golden Child 长埈
Golden Child 成员长埈不仅兼具外貌和饶舌实力，连口才也十分有趣，不管在玩游戏或接受访谈时都能自己制造许多笑点，也擅长用机智的临场反应面对各种情境。
（照片或影片来源：TVDaily、2IDIOTS）
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留言/评论
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一人直播也完全沒有安靜的空檔 帥起來很帥 瘋起來沒人擋得住
就是如此有魅力的孩子~~~
18小时前
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金宰鉉超級可愛又超好笑❤️希望N.Flying可以上認哥🤣🤣
23小时前
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