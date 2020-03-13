综艺感满分！2020 综艺新星：宰铉、MJ、达渊、长埈 17年来第一次！东方神起最强昌珉预计於下月（4月）发表首张SOLO专辑 新发色引发粉丝关注 SJ神童最新近况照「超有型！」网友反应：真的认不出来是谁了 军装Bye、Bye！《爱的迫降》「北韩F4」杨庆元、李新英、刘秀彬、唐俊尚合体拍画报 《合约友情》公开李新英、申承浩、金素慧三人海报！下月（4月）6日首播 姜河那、姜素拉、千玗嬉、李雪将主演新电影《雨和你的故事》！还记得谁和谁合作过哪些作品吗？ 学生妹变小淑女！ 金惠奫经IU造型师之手展现女神级魅力 《Born Again》公开张基龙、陈世娫、李洙赫剧照！下月（4月）20日首播 【武汉肺炎．COVID-19】韩国男子把钱放入微波炉里消毒！打开一看全糊了 AOA酉奈＆N.Flying承协、宰铉等主演网剧《Big Picture House》第二波海报跟角色单人照公开！ 【有片】草娥退团AOA近3年婚礼上现身！一开口就让粉丝泪奔：你幸福就好～

几组出道五年内的男团除了舞台魅力不断升级，队内有综艺感的成员也开始展露头角，来认识今年最受期待的四大综艺潜力股吧！



✎ N.Flying 宰铉

首先是 N.Flying 中的鼓手宰铉！虽然身为乐团成员，但他对偶像团体的舞蹈也充满热情，而且无论在节目上或平时都散发（也许让人有点费解的 XD）积极能量，还和队友一起经营 YouTube 频道「两个傻瓜」。

✎ ASTRO MJ

出道已有四年的 ASTRO 早已广为人知，其中成员 MJ 也是出了名的综艺代表。彷佛从来安静不下来的他，连单纯的访谈时段都能炒出综艺节目般的气氛，与舞台面貌截然不同的搞笑魅力十分有趣！

✎ SF9 达渊



SF9 成员达渊的搞笑程度早已广为粉丝所知，号称有「光听到他名字就想笑」的实力；近来在综艺节目上大展口才的他，也因此成为备受期待的综艺界代表偶像之一。

✎ Golden Child 长埈

Golden Child 成员长埈不仅兼具外貌和饶舌实力，连口才也十分有趣，不管在玩游戏或接受访谈时都能自己制造许多笑点，也擅长用机智的临场反应面对各种情境。



（照片或影片来源：TVDaily、2IDIOTS）

施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻