想得到今年開春最強聯名KAKAO FRIENDS Ｘ STAYREAL的單品嗎？
生活 2020年3月13日 星期五12:30 韓星網
今年春季最夯的聯名一定是KAKAO FRIENDS Ｘ STAYREAL，大家已經入手了不少了嗎？（笑）
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現在KSD韓星網送出KAKAO FRIENDS Ｘ STAYREAL襪組３份（每位得獎者隨機可得１份）
活動日期：即日起至３月２２日
公佈日期：３月２３日中午１２時
（會在此頁面公佈！）
想知道如何可以得到，請大家務必跟隨以下指示去做喔～
1) 請按此分享此活動頁面
2) 煩請按這填寫參加表格😉
在表中寫上簡單資料及答案，我們會在選出寫得最好的３位（每位１份）～快來參加吧！😉
注意：
- 嚴禁透過網路拍賣、黃牛等第三人兜售、轉賣
- 違者如經查獲將依法究辦
- 每人只可以參加一次，重覆參加會被取消資格
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特別鳴謝：STAYREAL
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