《機智醫生生活》首播收視6.3％！《請回答》成東鎰、金成均和芮智媛、吳允兒都來客串，還飾演一家人！
韓劇 2020年3月13日 星期五13:00 Yuan
（有雷）曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都主演的《機智醫生生活》在昨日首播，平均收視率也高達6.3%（最高瞬間8.3%）。在播出後，《機智醫生生活》、《機智醫生生活》拍攝場地、《機智醫生生活》醫院等都上了熱搜，證明了大家的關心。
第一集中，由於律帝醫院的安會長生病，公司都在傳言會長去世之後，會把理事長的位置傳給40歲的小兒子，但會長明明有5個孩子...為什麼要傳給小兒子呢？大兒子成東鎰、二兒子金成均、大女兒芮智媛、二女兒吳允兒都在伺候一個地位很高的人。原來...兩個兒子都是神父、兩個女兒都是修女，只好交給小兒子，最後也公開了小兒子就是柳演錫（飾演 安政源）。
後來安政源決定把理事長職位讓了出去，但他有一個條件就是建立貴賓病房。由於醫生人數不足，他找了他的好友們：「肝膽胰外科」的李翊晙（曹政奭 飾）、「胸腔外科醫師」的金雋婠（鄭敬淏 飾）、「神經外科」的蔡頌和（田美都 飾）和「婦產科」的楊碩亨（金大明 飾），聽到年薪是先在的兩倍之後，翊晙、雋婠和頌和馬上簽字；而碩亨則說出了自己的挑件，只有五個人組樂隊就來。
之後，時間線回到了1999年，「五人幫」他們都是首爾大醫科的新生，安政源、楊碩亨看到要一個個上台自我介紹，畫面十分尷尬，就想要逃離...後來打開了一個小門，發現了李翊晙、金雋婠已經在那裡了，後來蔡頌和也來了，就這樣他們相識了。
而《機智醫生生活》主要講述醫生、護士和患者之間的故事，由《請回答系列》申元浩導演、李祐汀作家再次合作打造的作品，真的就是申PD的風格啊！看了一集之後，也讓人期待之後的播出！
（圖：tvN《機智醫生生活》）
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