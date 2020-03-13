想得到今年开春最强联名KAKAO FRIENDS Ｘ STAYREAL的单品吗？
生活 2020年3月13日 星期五12:30 韩星网
今年春季最夯的联名一定是KAKAO FRIENDS Ｘ STAYREAL，大家已经入手了不少了吗？（笑）
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现在KSD韩星网送出KAKAO FRIENDS Ｘ STAYREAL袜组３份（每位得奖者随机可得１份）
活动日期：即日起至３月２２日
公布日期：３月２３日中午１２时
（会在此页面公布！）
想知道如何可以得到，请大家务必跟随以下指示去做喔～
1) 请按此分享此活动页面
2) 烦请按这填写参加表格😉
在表中写上简单资料及答案，我们会在选出写得最好的３位（每位１份）～快来参加吧！😉
注意：
- 严禁透过网路拍卖、黄牛等第三人兜售、转卖
- 违者如经查获将依法究办
- 每人只可以参加一次，重覆参加会被取消资格
- KSD韩星网保留一切对活动细则更改之权利
特别鸣谢：STAYREAL
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