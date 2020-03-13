AOA酉奈＆N.Flying承協、宰鉉等主演網劇《Big Picture House》第二波海報跟角色單人照公開！

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由製作公司Big Picture Mart拍攝的網劇《Big Picture House》，由AOA酉奈、N.Flying承協和宰鉉、演員崔正宇及金斗梨５位主演。

早前已經公開了第一波海報，而日前更公開了第二波海報及角色單人照。

在第二波海報上，寫著「#青春 #音樂 #愛豆 #絕望 #失敗 #愛情」、「和初戀住同一屋簷下可以嗎？」，而這6個hashtag就是這網劇《Big Picture House》的主軸。



AOA成員酉奈飾演南佳英，夢想成為一個唱作歌手，因遇上阻礙因而入住了Share House。



N.Flying成員李承協飾演賢珉，是南佳英的溫柔初戀兼前輩，也是一位主唱教練，Share House其一住戶。



N.Flying成員金宰鉉飾演成宇，是一位偶像練習生，也是Share House其一住戶。



官方亦公開了演員崔正宇及金斗梨的角色照。



《Big Picture House》以五位準備出道當偶像、一起分租Share House當室友的音樂人為主軸，描寫他們數度失敗卻仍努力不懈的勵志故事，宗旨是「即使曾失敗過，不代表人生就是失敗的」，以及「努力過的時間絕對不會浪費，總有一天會以某種形式發光。」期待今天的韓國時間傍晚6點最初播放！﻿



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