AOA酉奈＆N.Flying承协、宰铉等主演网剧《Big Picture House》第二波海报跟角色单人照公开！

由制作公司Big Picture Mart拍摄的网剧《Big Picture House》，由AOA酉奈、N.Flying承协和宰铉、演员崔正宇及金斗梨５位主演。
早前已经公开了第一波海报，而日前更公开了第二波海报及角色单人照。
在第二波海报上，写著「#青春 #音乐 #爱豆 #绝望 #失败 #爱情」、「和初恋住同一屋檐下可以吗？」，而这6个hashtag就是这网剧《Big Picture House》的主轴。
AOA成员酉奈饰演南佳英，梦想成为一个唱作歌手，因遇上阻碍因而入住了Share House。
N.Flying成员李承协饰演贤珉，是南佳英的温柔初恋兼前辈，也是一位主唱教练，Share House其一住户。
N.Flying成员金宰铉饰演成宇，是一位偶像练习生，也是Share House其一住户。
《Big Picture House》以五位准备出道当偶像、一起分租Share House当室友的音乐人为主轴，描写他们数度失败却仍努力不懈的励志故事，宗旨是「即使曾失败过，不代表人生就是失败的」，以及「努力过的时间绝对不会浪费，总有一天会以某种形式发光。」期待今天的韩国时间傍晚6点最初播放！
choyoung@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究