被嘲「馬桶王世子」的朴有天戴大便墨鏡現身弟弟直播！自嘲還是試水溫？
明星 2020年3月10日 星期二09:00 Rui
朴有天因為嗑藥、性侵等一系列醜聞導致形象大跌，誰也不曾想到曾經紅極一時的愛豆如今淪落到被無數網民嘲諷的地步。
朴有天被爆出大部分性侵場所都在廁所，且「鍾情」於馬桶，因此被眾人嘲笑是「馬桶王世子」。雖然性侵案最終證實無強制性，但他吸毒確實事實，最後因涉毒被判有期徒刑十個月，緩期兩年執行。
然而3月8日晚，朴有天首度出現在了弟弟朴有煥的直播裡，為弟弟慶生，兄弟倆談笑風生。搞笑的是朴有天戴著便便造型的墨鏡登場，讓網民們很是吃驚，不知道他用意為何，難道是在為在韓國復出試水溫？
今年年初，朴有天在泰國舉辦粉絲會時就承諾一定會復出，因他還處在緩刑期，舉辦的還是收費粉絲見面會，在韓國引發了一大波爭議。此次他又是在緩刑期中現身弟弟的直播間，又一次引來了不少網友的不滿和批評，紛紛吐槽：「緩刑期間還可以直播？ 底線在哪裡？」、「為什麼還有粉絲在為他洗白？」、「不約，再見！」。
「圖：直播截圖、NAVER」
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