被嘲「马桶王世子」的朴有天戴大便墨镜现身弟弟直播！自嘲还是试水温？
明星 2020年3月10日 星期二09:00 Rui
朴有天因为嗑药、性侵等一系列丑闻导致形象大跌，谁也不曾想到曾经红极一时的爱豆如今沦落到被无数网民嘲讽的地步。
朴有天被爆出大部分性侵场所都在厕所，且「钟情」於马桶，因此被众人嘲笑是「马桶王世子」。虽然性侵案最终证实无强制性，但他吸毒确实事实，最后因涉毒被判有期徒刑十个月，缓期两年执行。
然而3月8日晚，朴有天首度出现在了弟弟朴有焕的直播里，为弟弟庆生，兄弟俩谈笑风生。搞笑的是朴有天戴著便便造型的墨镜登场，让网民们很是吃惊，不知道他用意为何，难道是在为在韩国复出试水温？
今年年初，朴有天在泰国举办粉丝会时就承诺一定会复出，因他还处在缓刑期，举办的还是收费粉丝见面会，在韩国引发了一大波争议。此次他又是在缓刑期中现身弟弟的直播间，又一次引来了不少网友的不满和批评，纷纷吐槽：「缓刑期间还可以直播？ 底线在哪里？」、「为什么还有粉丝在为他洗白？」、「不约，再见！」。
「图：直播截图、NAVER」
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