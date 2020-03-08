《梨泰院CLASS》原來這位奶奶大有來頭！甜夜小夥伴們越挫越勇…「目標是全國第一」
韓劇 2020年3月8日 星期日11:25 JiaJia
【劇透，慎入】私心覺得昨晚（7日）播出的第12集是最精彩的！下集預告中，以瑞（金多美 飾）也改變了造型。只剩下4集的《梨泰院CLASS》，將會迎來什麼樣的結局呢？
話題不斷的JTBC金土劇（週五、六）《梨泰院CLASS》於昨晚（7日）播出第12集：以瑞向世路（朴敘俊 飾）告白卻被「拒絕」，於是她決定先休息一陣子、出去散散心。沒想到，驚傳投資者撤資的消息。這才發現，原來一切都是張會長（劉在明 飾）設下的局。
以瑞回到甜夜，和大家一起想辦法、度過難關。又一個萬萬沒想到的事情，上一集揭開了Tony的身世之謎：原來小區裡的奶奶，就是自己的親奶奶；更令人驚奇的是，這位讓人感到有些苛薄的奶奶，還是房地產大亨！歷經種種，奶奶決定投資甜夜，但有個條件，就是甜夜必須在競賽中獲勝。
如同預告所鋪陳，根秀（金東希 飾）果然向大眾曝光了賢利（李珠英 飾）飾「跨性別者」的事情，輿論排山倒海而來，所到之處都是異樣眼光。賢利明白，這是遲早會遇到的事情，但來的這麼突然，她有些退卻。還好，她的身邊有一直支持她的社長，以及相信她的甜夜小夥伴們，讓她有如千軍萬馬、重回競賽上。（以瑞念的那首詩集，真的很讚！）
下集預告中，以瑞狠狠搧了根秀一個巴掌，並告訴對方：「你適合當冤大頭」；夜晚，她輕輕地撫摸世路的頭，自言自語地問：「還是…很苦澀吧？」張會長倒下了，長家就這樣玩完了嗎？以瑞大變身！她再三對世路強調：「喜歡你是我的心意、我的權利」、「我愛你～」世路會被「攻略」嗎？（笑）
（圖片、影片來源：JTBC）
寫手：JiaJia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞