《梨泰院CLASS》原来这位奶奶大有来头！甜夜小伙伴们越挫越勇…「目标是全国第一」
韩剧 2020年3月8日 星期日11:25 JiaJia
【剧透，慎入】私心觉得昨晚（7日）播出的第12集是最精彩的！下集预告中，以瑞（金多美 饰）也改变了造型。只剩下4集的《梨泰院CLASS》，将会迎来什么样的结局呢？
话题不断的JTBC金土剧（周五、六）《梨泰院CLASS》於昨晚（7日）播出第12集：以瑞向世路（朴叙俊 饰）告白却被「拒绝」，於是她决定先休息一阵子、出去散散心。没想到，惊传投资者撤资的消息。这才发现，原来一切都是张会长（刘在明 饰）设下的局。
以瑞回到甜夜，和大家一起想办法、度过难关。又一个万万没想到的事情，上一集揭开了Tony的身世之谜：原来小区里的奶奶，就是自己的亲奶奶；更令人惊奇的是，这位让人感到有些苛薄的奶奶，还是房地产大亨！历经种种，奶奶决定投资甜夜，但有个条件，就是甜夜必须在竞赛中获胜。
如同预告所铺陈，根秀（金东希 饰）果然向大众曝光了贤利（李珠英 饰）饰「跨性别者」的事情，舆论排山倒海而来，所到之处都是异样眼光。贤利明白，这是迟早会遇到的事情，但来的这么突然，她有些退却。还好，她的身边有一直支持她的社长，以及相信她的甜夜小伙伴们，让她有如千军万马、重回竞赛上。（以瑞念的那首诗集，真的很赞！）
下集预告中，以瑞狠狠搧了根秀一个巴掌，并告诉对方：「你适合当冤大头」；夜晚，她轻轻地抚摸世路的头，自言自语地问：「还是…很苦涩吧？」张会长倒下了，长家就这样玩完了吗？以瑞大变身！她再三对世路强调：「喜欢你是我的心意、我的权利」、「我爱你～」世路会被「攻略」吗？（笑）
（图片、影片来源：JTBC）
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