終於等到你！曾出演《阿宮》、《WWW》、《偶一天》、《天氣好》的李宰旭…有望擔任KBS新劇「男主角」
韓劇 2020年3月8日 星期日10:06 JiaJia
李宰旭終於要演男主角啦！粉絲們嗨起來～
2018年以《阿爾罕布拉宮的回憶》出道的李宰旭，之後陸續出演《請輸入檢索詞WWW》、《意外發現的一天》，到目前正在播出的《天氣好的話，我會去找你》，均留給大眾深刻印象，並有「最強新人」之稱。
今日（8日），有消息指出，李宰旭被選為KBS將於今年（2020年）下半年播出的新劇《哆哆嗦嗦啦啦嗦》男主角，引發粉絲們關心。該部作品為浪漫愛情劇，描述因家庭沒落而跌入人生谷底的鋼琴家「具拉拉」遇到神秘的自由職業者「善宇俊」後，兩人相愛的故事。
李宰旭有望飾演「善宇俊」，他是一個秘密很多的神秘人。有時因冷漠和不整潔的外貌，引發他人誤會。遇到具拉拉後，人生有了轉變…
先前，則有報導稱，高雅羅有望飾演女主角「具拉拉」。她是一位遊手好閒的鋼琴家，擁有開朗的的笑聲和無憂無慮的性格，單純又漂亮，自信滿滿十分可愛。
（圖片來源：KSD、TVDaily、NAVER）
寫手：JiaJia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞