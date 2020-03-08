终於等到你！曾出演《阿宫》、《WWW》、《偶一天》、《天气好》的李宰旭…有望担任KBS新剧「男主角」
韩剧 2020年3月8日 星期日10:06 JiaJia
李宰旭终於要演男主角啦！粉丝们嗨起来～
2018年以《阿尔罕布拉宫的回忆》出道的李宰旭，之后陆续出演《请输入检索词WWW》、《意外发现的一天》，到目前正在播出的《天气好的话，我会去找你》，均留给大众深刻印象，并有「最强新人」之称。
今日（8日），有消息指出，李宰旭被选为KBS将於今年（2020年）下半年播出的新剧《哆哆嗦嗦啦啦嗦》男主角，引发粉丝们关心。该部作品为浪漫爱情剧，描述因家庭没落而跌入人生谷底的钢琴家「具拉拉」遇到神秘的自由职业者「善宇俊」后，两人相爱的故事。
李宰旭有望饰演「善宇俊」，他是一个秘密很多的神秘人。有时因冷漠和不整洁的外貌，引发他人误会。遇到具拉拉后，人生有了转变…
先前，则有报导称，高雅罗有望饰演女主角「具拉拉」。她是一位游手好闲的钢琴家，拥有开朗的的笑声和无忧无虑的性格，单纯又漂亮，自信满满十分可爱。
（图片来源：KSD、TVDaily、NAVER）
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