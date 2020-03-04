TXT 出道一週年啦！「謝謝 MOA 和成員總當我們的支柱！」
KPOP 2020年3月4日 星期三14:17 施乃琪
一年前的今天 (3/4)，Tomorrow X Together (TXT) 在萬眾矚目下正式出道，和他們一起來回顧這精彩的一年吧！
TXT 成員們今天在官方推特上公開了五人合照，並表示：「組團後已經過了 1 年了，真的好覺得好激動⋯⋯這 1 年來發生了很多很幸福的事！感覺所有回憶都浮現了 哈哈 真心謝謝各位 MOA 和成員，謝謝你們總是當我的支柱！」
2019 年 3 月 4 日，TXT 帶著首張迷你專輯〈夢之篇章：STAR〉踏入歌壇，就此以 “CROWN”、”Run Away” 等歌曲開展奇幻獨特的音樂世界，並迅速在海內外獲得關注，年底也橫掃各大音樂頒獎典禮的新人獎。
另一方面，最近 TXT 除了正在進行《MOA ACADEMY in March》，8 日也會透過 NAVER VLIVE 舉行直播節目《2020 TXT FANLIVE DREAM X TOGETHER》，MOA 們別忘了鎖定囉！
（照片或影片來源：Big Hit Entertainment）
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