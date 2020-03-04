TXT 出道一周年啦！「谢谢 MOA 和成员总当我们的支柱！」
KPOP 2020年3月4日 星期三14:17 施乃琪
一年前的今天 (3/4)，Tomorrow X Together (TXT) 在万众瞩目下正式出道，和他们一起来回顾这精彩的一年吧！
TXT 成员们今天在官方推特上公开了五人合照，并表示：「组团后已经过了 1 年了，真的好觉得好激动⋯⋯这 1 年来发生了很多很幸福的事！感觉所有回忆都浮现了 哈哈 真心谢谢各位 MOA 和成员，谢谢你们总是当我的支柱！」
2019 年 3 月 4 日，TXT 带著首张迷你专辑〈梦之篇章：STAR〉踏入歌坛，就此以 “CROWN”、”Run Away” 等歌曲开展奇幻独特的音乐世界，并迅速在海内外获得关注，年底也横扫各大音乐颁奖典礼的新人奖。
另一方面，最近 TXT 除了正在进行《MOA ACADEMY in March》，8 日也会透过 NAVER VLIVE 举行直播节目《2020 TXT FANLIVE DREAM X TOGETHER》，MOA 们别忘了锁定罗！
（照片或影片来源：Big Hit Entertainment）
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