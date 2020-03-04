FNC否認劉在錫、鄭亨敦等所屬藝人是新天地教徒！對於惡意謠言和誹謗貼文，將以法律進行應對！
明星 2020年3月4日 星期三14:00 Yuan
韓國新冠肺炎疫情擴散，超5000例的確診患者中有大約60％患者與新天地教會有關，使得這一教會成為眾矢之的。
民眾對新天地教的憤怒日益升高，網路上又開始流傳藝人信徒人名單。（延伸閱讀：李棟旭緊急闢謠「不是新天地教徒」！網民：開什麼玩笑，他是個可以靠臉自創宗教的人）
今日（4日）上午，FNC娛樂也發表正式立場表示：「最近，針對所屬藝人的與特定宗教有關的虛假事實正在流傳。我們所屬的藝人與特定宗教完全無關，相關傳聞不是事實。」
「於『新型冠狀病毒』感染症，很多人正在遭受痛苦，在這種我們應該相互幫助和努力克服危機情況下，卻出現盲目謠言對此深表遺憾。對於針對所屬藝人的惡意謠言、惡意誹謗貼文，本公司將不經任何協商或妥善處理，通採取法律程序進行強硬措施應對。」
（圖：Naver、FNC、KSD）
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