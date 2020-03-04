金宇碩確定出演電視劇《Twenty-Twenty》 由《A-TEEN》製作團隊打造
韓劇 2020年3月4日 星期三12:02 Sani
恭喜金宇碩接到人生第一部劇！ 而且第一次就是演男主角，還有高人氣網劇《A-TEEN》的製作團隊擔任製作，好期待開播啊！
今日電視劇製作公司Playlist Studio宣佈，X1出身的金宇碩將出演其新劇《Twenty-Twenty》，飾演男主角「賢真」。
《Twenty-Twenty》講述的是剛剛踏入20歲成年時期的年輕人們，在第一次享受的自由和責任之間追求夢想的故事，金宇碩飾演獨立的二十歲青年「賢真」。
而擔任製作的就是《A-TEEN》系列的韓秀智導演！ 這部劇堪稱網劇界的傳奇作品，先是2018年的《A-TEEN》、再是2019年的《A-TEEN 2》都獲得超高口碑，現在加入了大勢愛豆金宇碩，2020年的《Twenty-Twenty》讓人不得不期待啊！
《Twenty-Twenty》預計將於4月開始拍攝，坐等公開開播時間嘍！
（圖源：Playlist Studio，TOP Media）
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