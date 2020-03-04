金宇硕确定出演电视剧《Twenty-Twenty》 由《A-TEEN》制作团队打造
韩剧 2020年3月4日 星期三12:02 Sani
恭喜金宇硕接到人生第一部剧！ 而且第一次就是演男主角，还有高人气网剧《A-TEEN》的制作团队担任制作，好期待开播啊！
今日电视剧制作公司Playlist Studio宣布，X1出身的金宇硕将出演其新剧《Twenty-Twenty》，饰演男主角「贤真」。
《Twenty-Twenty》讲述的是刚刚踏入20岁成年时期的年轻人们，在第一次享受的自由和责任之间追求梦想的故事，金宇硕饰演独立的二十岁青年「贤真」。
而担任制作的就是《A-TEEN》系列的韩秀智导演！ 这部剧堪称网剧界的传奇作品，先是2018年的《A-TEEN》、再是2019年的《A-TEEN 2》都获得超高口碑，现在加入了大势爱豆金宇硕，2020年的《Twenty-Twenty》让人不得不期待啊！
《Twenty-Twenty》预计将於4月开始拍摄，坐等公开开播时间喽！
（图源：Playlist Studio，TOP Media）
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