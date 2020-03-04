《物以類聚》聖圭 live 重現男團 Infinite 的熱門經典曲「成為我的人」

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最近小編很喜歡看這個新綜藝節目《物以類聚》（끼리끼리），聽到這首「成為我的人」（내꺼하자）忍不住跟著一起唱啊～！！！（Infinite 的主唱果然猛，行走的 CD 啊~）

不曉得大家有沒有在追看全新綜藝《物以類聚》，一共10位藝人集合在一起，分成「興GIRI」跟「慢GIRI」，展示完全不同的生活方式，引發不少觀眾共鳴。



*「GIRI」就是節目名稱「끼리」，「興GIRI」是對在生活上充滿興致與積極，喜歡戶外與動態的活動，「慢GIRI」則是用較緩慢的步調享受生活，喜歡靜靜地待著，較多室內以及靜態的活動。

而「慢GIRI」的成員中有殷志源、張聖圭、朴明洙、李洙赫、金聖圭等 5 人，一整個早上都待在飯店裡玩遊戲跟吃飯，不過，因為是玩拳擊、網球…等遊戲，也是蠻消耗體力且運動到的。



▼大小聖圭拳擊對決：



到了下午終於出門，殷志源把大家帶到了網咖，依舊是室內活動，但成員們也感受到了遊戲的魅力。



▼全員在網咖吃雞《絕地求生》！



▼最終，來到了練歌房（KTV），身為男團主唱的金聖圭，點了一首熱門經典歌曲「成為我的人」，瞬間讓全場人都 high 啦，也勾起了不少粉絲的回憶：（可快轉到 0:51）



但是，對唱歌相當沒自信也沒經驗的李洙赫則是相當害羞，但還是開口唱歌了，想聽他的歌唱實力的人，可以回頭看這一期節目喔！（3月1日播出EP.6）



（圖自：MBCentertainment）

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