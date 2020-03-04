《物以類聚》聖圭 live 重現男團 Infinite 的熱門經典曲「成為我的人」

最近小編很喜歡看這個新綜藝節目《物以類聚》（끼리끼리），聽到這首「成為我的人」（내꺼하자）忍不住跟著一起唱啊～！！！（Infinite 的主唱果然猛，行走的 CD 啊~）
不曉得大家有沒有在追看全新綜藝《物以類聚》，一共10位藝人集合在一起，分成「興GIRI」跟「慢GIRI」，展示完全不同的生活方式，引發不少觀眾共鳴。
*「GIRI」就是節目名稱「끼리」，「興GIRI」是對在生活上充滿興致與積極，喜歡戶外與動態的活動，「慢GIRI」則是用較緩慢的步調享受生活，喜歡靜靜地待著，較多室內以及靜態的活動。
而「慢GIRI」的成員中有殷志源、張聖圭、朴明洙、李洙赫、金聖圭等 5 人，一整個早上都待在飯店裡玩遊戲跟吃飯，不過，因為是玩拳擊、網球…等遊戲，也是蠻消耗體力且運動到的。
▼大小聖圭拳擊對決：
到了下午終於出門，殷志源把大家帶到了網咖，依舊是室內活動，但成員們也感受到了遊戲的魅力。
▼全員在網咖吃雞《絕地求生》！
▼最終，來到了練歌房（KTV），身為男團主唱的金聖圭，點了一首熱門經典歌曲「成為我的人」，瞬間讓全場人都 high 啦，也勾起了不少粉絲的回憶：（可快轉到 0:51）
但是，對唱歌相當沒自信也沒經驗的李洙赫則是相當害羞，但還是開口唱歌了，想聽他的歌唱實力的人，可以回頭看這一期節目喔！（3月1日播出EP.6）
（圖自：MBCentertainment）
MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究