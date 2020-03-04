《南山的部長們》這不是李星民！為演出朴前總統進行特殊化妝！

電影《南山的部長們》由演技派演員李炳憲、李星民、郭到元等人同台飆戲，李炳憲與李星民都紛紛表示這是他們第一次演出真實存在的人物，必須是模仿演出，而李星民更是為求連外型都神似，而進行特殊化妝讓自己更像前總統朴正熙。
李星民說，曾有人提議他可以演出前總統全斗煥，他覺得可以，不過《南山的部長們》的導演卻直接對他說「你一定要演出前總統朴正熙。」於是讓李星民決定接演。近期李星民連續有兩部作品在3月與台灣觀眾見面，一部是3月6日上映的動物喜劇《明明會說話》，另一部則是3月13日上映的嚴肅的政治電影《南山的部長們》，兩個極端的角色令人看出李星民的深層演技。
李星民說：「朴正熙前總統的形象其實深深存在於每個人腦海中，的確有想嘗試扮演他的衝動。當時導演提起，我甚至連劇本都沒看就想試試看，無論是電視劇或電影中雖然都曾出現過實際存在的人物，但大部分都會找外貌相似的人來扮演。對於外表我也相當煩惱，跟導演討論過試試看特殊化妝，導演也跟我有相同想法。」
「試裝時也黏上了特製的耳朵，為了模仿發音還需要用到矯正器，後期就沒有特別錄音，髮型也梳得跟他本人相似。甚至找來了為朴正熙前總統量身製作西服的老師傅，電影中的西服也由同一位師傅來製作。另外走路的姿勢與步伐，也力求與朴前總統相似。當然語氣也要一樣……我個人覺得看起來背影與步伐我已經滿意，比較可惜的是剛拍完《緝凶對決》就拍攝《南山的部長們》，所以我還必須減肥。」李星民可說是對自己所飾演的朴前總統扮相相當滿意。
是否擔心自己的表現呢？李星民說，的確有觀眾們會以政治面來分析這個角色，但他不擔心，因為其實電影就是電影。他更說在拍攝這部電影時覺得他的手下真的很愛他（朴前總統），雖然這部電影看來就是政治事件，不過大家大可不把這部片當成政治電影來看，會有其他更多感受。《南山的部長們》將於3月13日正式在台上映。
照片：車庫娛樂，Catchplay
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