《物以类聚》圣圭 live 重现男团 Infinite 的热门经典曲「成为我的人」

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最近小编很喜欢看这个新综艺节目《物以类聚》（끼리끼리），听到这首「成为我的人」（내꺼하자）忍不住跟著一起唱啊～！！！（Infinite 的主唱果然猛，行走的 CD 啊~）

不晓得大家有没有在追看全新综艺《物以类聚》，一共10位艺人集合在一起，分成「兴GIRI」跟「慢GIRI」，展示完全不同的生活方式，引发不少观众共鸣。



*「GIRI」就是节目名称「끼리」，「兴GIRI」是对在生活上充满兴致与积极，喜欢户外与动态的活动，「慢GIRI」则是用较缓慢的步调享受生活，喜欢静静地待著，较多室内以及静态的活动。

而「慢GIRI」的成员中有殷志源、张圣圭、朴明洙、李洙赫、金圣圭等 5 人，一整个早上都待在饭店里玩游戏跟吃饭，不过，因为是玩拳击、网球…等游戏，也是蛮消耗体力且运动到的。



▼大小圣圭拳击对决：



到了下午终於出门，殷志源把大家带到了网咖，依旧是室内活动，但成员们也感受到了游戏的魅力。



▼全员在网咖吃鸡《绝地求生》！



▼最终，来到了练歌房（KTV），身为男团主唱的金圣圭，点了一首热门经典歌曲「成为我的人」，瞬间让全场人都 high 啦，也勾起了不少粉丝的回忆：（可快转到 0:51）



但是，对唱歌相当没自信也没经验的李洙赫则是相当害羞，但还是开口唱歌了，想听他的歌唱实力的人，可以回头看这一期节目喔！（3月1日播出EP.6）



（图自：MBCentertainment）

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