對媒體獨家爆料超委屈的請夏：我回國後就自主居家隔離了，也絕對不是新天地教徒！

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歌手請夏因身邊出現兩例新冠病毒肺炎確診病例而中斷所有活動開始居家隔離。

請夏的經紀公司於本月1日表示，請夏不久前因為國外工作而前往義大利並於2月24日回國，回國後她隨行工作人員中有一人出現高燒並被確診為了新冠病毒肺炎。 隨後包括請夏在內的所有從義大利返韓人員都接受檢測，又有一人被確診，而請夏的檢測雖為陰性，但也決定根據政府相關規定進行居家隔離。



就在請夏居家隔離時坊間卻傳出了請夏是新天地教徒的傳聞，於是她就在慶祝出道1000日的直播中親自澄清了誤會。 請夏表示：「我在新聞出來前就已經開始居家隔離了，從一回韓國開始，其他的工作人員的檢測結果也都是陰性。 之前獨家報導的那篇新聞裡說確診的一位是經紀人，其實經紀人們都是陰性，我有三名經紀人。 明明都已經發了官方聲明，怎麼還是出現那種報導，我也很委屈。 」



請夏還稱：「有多位工作人員為了我而辛苦，包括他們在內，還有我，都不是大家所擔心的那個宗教的信徒。 」強調自己和新天地教會毫無任何關係。 韓國確診病例中過半都和新天地有關，引爆全韓的不滿。

「圖：Vapp」

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