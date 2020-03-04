对媒体独家爆料超委屈的请夏：我回国后就自主居家隔离了，也绝对不是新天地教徒！

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歌手请夏因身边出现两例新冠病毒肺炎确诊病例而中断所有活动开始居家隔离。

请夏的经纪公司於本月1日表示，请夏不久前因为国外工作而前往义大利并於2月24日回国，回国后她随行工作人员中有一人出现高烧并被确诊为了新冠病毒肺炎。 随后包括请夏在内的所有从义大利返韩人员都接受检测，又有一人被确诊，而请夏的检测虽为阴性，但也决定根据政府相关规定进行居家隔离。



就在请夏居家隔离时坊间却传出了请夏是新天地教徒的传闻，於是她就在庆祝出道1000日的直播中亲自澄清了误会。 请夏表示：「我在新闻出来前就已经开始居家隔离了，从一回韩国开始，其他的工作人员的检测结果也都是阴性。 之前独家报导的那篇新闻里说确诊的一位是经纪人，其实经纪人们都是阴性，我有三名经纪人。 明明都已经发了官方声明，怎么还是出现那种报导，我也很委屈。 」



请夏还称：「有多位工作人员为了我而辛苦，包括他们在内，还有我，都不是大家所担心的那个宗教的信徒。 」强调自己和新天地教会毫无任何关系。 韩国确诊病例中过半都和新天地有关，引爆全韩的不满。

「图：Vapp」

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