因「現實版」朴世路掀起風波的BewhY...將參與《梨泰院Class》OST！網友：「臉紅的安智煐要一起嗎」
韓劇 2020年3月2日 星期一13:11 Yuan
《梨泰院CLASS》正在熱播中，朴敘俊的「栗子頭」也紅起來，不少人也跟著剪同款髮型。
而Rapper BewhY的標誌髮型也是栗子頭，甚至比朴敘俊剃得更徹底，瀏海完全是平整的。BewhY也把自己的IG頭像換成《梨泰院CLASS》漫畫朴世路的照片，甚至還發了文寫下：「世路～」因此引發不少關注。
結果...BewhY確定參與《梨泰院CLASS》的OST，將在3月7日公開。讓不少網友也表示：「太期待了」、「BewhY真的太有趣」、「可以和臉紅的思春期一起嗎」、「安智煐要不要也參與Feat.」等等。
在之前，韓國網友就有討論過，從外貌來看《梨泰院CLASS》選角一位分別是BewhY、臉紅的思春期的安智煐，甚至放了他們與漫畫的對比，真的相似度很高呢！也難怪大家會想要他們一起合作啦（笑）！
（圖：JTBC、IG@bewhy.meshasoulja）
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Marion Fok bewhy!hahaha the perfect guy
1小時前
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