因「现实版」朴世路掀起风波的BewhY...将参与《梨泰院Class》OST！网友：「脸红的安智煐要一起吗」
韩剧 2020年3月2日 星期一13:11 Yuan
《梨泰院CLASS》正在热播中，朴叙俊的「栗子头」也红起来，不少人也跟著剪同款发型。
而Rapper BewhY的标志发型也是栗子头，甚至比朴叙俊剃得更彻底，浏海完全是平整的。BewhY也把自己的IG头像换成《梨泰院CLASS》漫画朴世路的照片，甚至还发了文写下：「世路～」因此引发不少关注。
结果...BewhY确定参与《梨泰院CLASS》的OST，将在3月7日公开。让不少网友也表示：「太期待了」、「BewhY真的太有趣」、「可以和脸红的思春期一起吗」、「安智煐要不要也参与Feat.」等等。
在之前，韩国网友就有讨论过，从外貌来看《梨泰院CLASS》选角一位分别是BewhY、脸红的思春期的安智煐，甚至放了他们与漫画的对比，真的相似度很高呢！也难怪大家会想要他们一起合作啦（笑）！
（图：JTBC、IG@bewhy.meshasoulja）
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