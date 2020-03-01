【有片】文晸赫（Eric）&高媛熙《怪咖！文主廚》公開海報、預告！本月（3月）27日首播 來自台灣的《種出你的專注花語》心理測驗在韓爆紅，連愛豆們也在玩呀 就是明天！BTOB 陸星材新專輯〈YOOK O’clock〉將溫暖登場 謠傳黃旼炫感染 COVID-19 公司澄清「並非事實」 KAKAO FRIENDS x TOPTEN 聯名T-SHIRT，一共15款等大家來購入！ 【武漢肺炎．COVID-19】請夏的2名工作人員確診，本人在1日得到陰性判定...短時間內將取消所有日程！ 又一部陣容堅強的新劇！JTBC《模範刑警》公開個人劇照 下月（4月）首播 【有片】《認哥》預告：因為有李敏鎬、金宇彬、崔振赫、姜河那…拍攝《繼承者們》時很開心的金成鈴！ IU影視作品角色人氣大排名！ 你最喜歡哪一個呢？ 【武漢肺炎．COVID-19】金泰希、李奎炯《Hi Bye, Mama!》劇組工作人員出現疑似症狀…今日（1日）拍攝取消 草莓季又來了！韓國星巴克推草莓奶油泡芙星冰樂：好想在奶油裡暢遊啊～ 春意盎然！ 秀智最新代言寫真公開 清甜初夏女友風❤ 有男神丁海寅、《天空城堡》金瑞亨和Ｌ金明洙、３月實力＋偶像派新劇絕對不容錯過！ 也太萌！TXT Beomgyu小時候患流感 稚嫩字體寫警告文貼在房門 不活動後Sandara Park好不容易胖到40kg？！2NE1時期她到底有多瘦 【武漢肺炎．COVID-19】2020 F/W首爾時裝週宣佈取消！而DDP亦會休館 SM旗下「不紅團」竟然遭工作人員碾壓？被罵狗X，還被亂穿衣，連健身教練都敢回踩！

← 上一則 下一則 →