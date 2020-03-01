【武漢肺炎．COVID-19】金泰希、李奎炯《Hi Bye, Mama!》劇組工作人員出現疑似症狀…今日（1日）拍攝取消
韓劇 2020年3月1日 星期日10:23 JiaJia
一部電視劇的完成動輒上百位演員和工作人員…
tvN週末劇《Hi Bye, Mama!》於昨晚（29日）播出第3集。這是金泰希產後回歸小螢幕的作品，她與李奎炯一同攜手合作。劇情奇幻、搞笑又溫馨，演員們的演技也備受好評，讓不少人期待後續劇情發展。
沒想到的是，今日驚傳《Hi Bye, Mama!》拍攝現場工作人員，出現新冠肺炎 COVID-19（武漢肺炎）疑似症狀。該名工作人員已經接受檢查，目前正在等待結果，並且進行自我隔離，而今日的拍攝確定取消。
相關人士表示，若檢查結果為陰性，工作人員將重返拍攝現場；但若是被確診為COVID-19，問題可能非常嚴重。電視劇或電影製作通常由數十名到上百名的演員和工作人員一同參與，即使只是1名確診患者，也可能會造成集體感染，那麼拍攝就必須終止，自然無法繼續播放電視劇。
tvN和《Hi Bye, Mama!》劇組正焦急地等待結果。
（圖片來源：tvN）
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