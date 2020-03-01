【武汉肺炎．COVID-19】金泰希、李奎炯《Hi Bye, Mama!》剧组工作人员出现疑似症状…今日（1日）拍摄取消
韩剧 2020年3月1日 星期日10:23 JiaJia
一部电视剧的完成动辄上百位演员和工作人员…
tvN周末剧《Hi Bye, Mama!》於昨晚（29日）播出第3集。这是金泰希产后回归小萤幕的作品，她与李奎炯一同携手合作。剧情奇幻、搞笑又温馨，演员们的演技也备受好评，让不少人期待后续剧情发展。
没想到的是，今日惊传《Hi Bye, Mama!》拍摄现场工作人员，出现新冠肺炎 COVID-19（武汉肺炎）疑似症状。该名工作人员已经接受检查，目前正在等待结果，并且进行自我隔离，而今日的拍摄确定取消。
相关人士表示，若检查结果为阴性，工作人员将重返拍摄现场；但若是被确诊为COVID-19，问题可能非常严重。电视剧或电影制作通常由数十名到上百名的演员和工作人员一同参与，即使只是1名确诊患者，也可能会造成集体感染，那么拍摄就必须终止，自然无法继续播放电视剧。
tvN和《Hi Bye, Mama!》剧组正焦急地等待结果。
（图片来源：tvN）
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