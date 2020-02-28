延续4年前《尸速列车》的世界观…续集《感染半岛》今年（2020年）夏天上映！
电影 2020年2月28日 星期五10:05 JiaJia
此时此刻看到《感染半岛》的设定，心情很微妙… #为逃离半岛展开最后的殊死搏斗
由延尚昊导演执导、2016年在韩上映的电影《尸速列车》（《釜山行》），其续集《尸速列车：感染半岛》於去年6月开机拍摄，电影将於今年夏天上映，台湾影院也能看到。故事延续《尸速列车》的世界观：事件发生4年后，国家丧失其功能，因为这场前所未有的灾难，整个半岛化为一片废墟，人们为了逃离半岛展开最后的殊死搏斗。今日（28日）公开宣传海报。
前作主演为孔刘、郑有美、马东石、金秀安、崔宇植、安昭熙及金义圣等人，续集演员阵容大换血，由姜栋元、李贞贤、李蕊、权海骁、金民宰、具高焕等人主演。
姜栋元饰演再次踏足化为废墟的半岛的「郑锡」，他将豁出性命与遍布全国的丧尸展开搏斗；李贞贤饰演留在半岛上迎战丧尸的幸存者「敏静」，面对极端恶劣的情况也毫不放弃；李蕊饰演与敏静一同迎战危机的少女「浚儿」；权海骁饰演敏静所在群体中的「年长者」，一直没有失去会被救出去的信念；金民宰和具高焕分饰隐瞒自己的野心、率领部队前往半岛的「黄中士」和「徐上尉」。
（图片来源：NAVER）
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