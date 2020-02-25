趙炳圭採訪談到女友金寶羅♥「我們交往的很好，因爲在同一領域，所以彼此都很小心」
明星 2020年2月25日 星期二10:35 Yuan
SBS金土劇《Stove League》在上週播出大結局，在劇中飾演棒球隊營運組組員「韓載希」的趙炳圭也接受了媒體的採訪。
採訪中，他談到了女友金寶羅。被問道：「從《Sky Castle》中發展成為戀人的金寶羅，對《Stove League》有沒有什麼反應？」趙炳圭也表示：「平常不會聊到工作的部分，所以無論是在演技方面，還是電視劇方面，都不會特別提及。見面的話...比起作品，更傾向於談論個人話題。」
由於兩人秘密交往，有網友懷疑兩人已經分手，趙炳圭表示：「我們交往的很好，因為我們都沒有車，通常都會一起去散步。因爲在同一領域，所以彼此都很小心。正因爲如此，在接受採訪的時候，我其實也特別謹慎。」
趙炳圭、金寶羅因一起拍攝《Sky Castle》，在去年2月被韓媒拍到甜蜜約會照，雙方的經紀公司也表示：「兩人從本月初開始戀愛。」戀情一公開，受到不少人的祝褔。
而趙炳圭日前結束了《Stove League》的拍攝；金寶羅與朱相昱主演的《Touch》也在22日播出結局，也期待兩人之後發展越來越好啊！
（圖：HB Entertainment、 YouTube@The Fact Official、藝人SNS、SBS、Channel A）
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