赵炳圭采访谈到女友金宝罗♥「我们交往的很好，因爲在同一领域，所以彼此都很小心」

SBS金土剧《Stove League》在上周播出大结局，在剧中饰演棒球队营运组组员「韩载希」的赵炳圭也接受了媒体的采访。
采访中，他谈到了女友金宝罗。被问道：「从《Sky Castle》中发展成为恋人的金宝罗，对《Stove League》有没有什么反应？」赵炳圭也表示：「平常不会聊到工作的部分，所以无论是在演技方面，还是电视剧方面，都不会特别提及。见面的话...比起作品，更倾向於谈论个人话题。」
由於两人秘密交往，有网友怀疑两人已经分手，赵炳圭表示：「我们交往的很好，因为我们都没有车，通常都会一起去散步。因爲在同一领域，所以彼此都很小心。正因爲如此，在接受采访的时候，我其实也特别谨慎。」
赵炳圭、金宝罗因一起拍摄《Sky Castle》，在去年2月被韩媒拍到甜蜜约会照，双方的经纪公司也表示：「两人从本月初开始恋爱。」恋情一公开，受到不少人的祝褔。
而赵炳圭日前结束了《Stove League》的拍摄；金宝罗与朱相昱主演的《Touch》也在22日播出结局，也期待两人之后发展越来越好啊！
（图：HB Entertainment、 YouTube@The Fact Official、艺人SNS、SBS、Channel A）
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