金曜漢獨自搭地鐵出行！戴口罩低頭滑手機難掩帥氣～
明星 2020年2月21日 星期五08:30 Sani
近日有韓國網友拍到金曜漢搭地鐵的照片，即便已經成為明星仍然十分低調的出行，讓人真的有點意外~
本月15日，韓國社群網站上出現一則名為《在地鐵裡看到金曜漢》的帖子，裡面有一張拍攝於地鐵內部的照片，據發帖人和粉絲推定，照片裡這位站在車廂中間、帶著口罩低頭滑手機的人正是X1人氣成員金曜漢。
金曜漢通過《Produce X 101》和X1的活動獲得了巨大人氣，組合解散後，近日還宣佈接拍了電視劇《學校2020》，預計8月播出。 知名度如此之高卻連經紀人、保姆車都沒有，獨自一個人搭地鐵出行，朴素的面貌讓人印象深刻。
《學校2020》講述的是初入社會的18歲高中生的生活，金曜漢接到的角色是跆拳道少年金泰鎮（音），因為腳踝受傷而放棄運動，表面上看起來和大人一樣成熟，實際上面對喜歡的女生卻會不知所措，這純真男孩的設定簡直是為金曜漢量身打造啊~而《學校》系列也是捧紅不少演員的經典劇集，期待他在電視劇首秀中的表現啊！
（圖源：金曜漢IG，網路）
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