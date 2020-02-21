金曜汉独自搭地铁出行！戴口罩低头滑手机难掩帅气～
明星 2020年2月21日 星期五08:30 Sani
近日有韩国网友拍到金曜汉搭地铁的照片，即便已经成为明星仍然十分低调的出行，让人真的有点意外~
本月15日，韩国社群网站上出现一则名为《在地铁里看到金曜汉》的帖子，里面有一张拍摄於地铁内部的照片，据发帖人和粉丝推定，照片里这位站在车厢中间、带著口罩低头滑手机的人正是X1人气成员金曜汉。
金曜汉通过《Produce X 101》和X1的活动获得了巨大人气，组合解散后，近日还宣布接拍了电视剧《学校2020》，预计8月播出。 知名度如此之高却连经纪人、保姆车都没有，独自一个人搭地铁出行，朴素的面貌让人印象深刻。
《学校2020》讲述的是初入社会的18岁高中生的生活，金曜汉接到的角色是跆拳道少年金泰镇（音），因为脚踝受伤而放弃运动，表面上看起来和大人一样成熟，实际上面对喜欢的女生却会不知所措，这纯真男孩的设定简直是为金曜汉量身打造啊~而《学校》系列也是捧红不少演员的经典剧集，期待他在电视剧首秀中的表现啊！
（图源：金曜汉IG，网路）
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论