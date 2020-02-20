載譽歸來！ 《寄生上流》製作團隊今日與文在寅總統共進晚餐
電影 2020年2月20日 星期四14:21 Sani
文在寅總統早前通過官方帳號PO文祝賀電影獲獎，這次又在青瓦台接見導演和演員，真的非常有誠意啦！
今日上午，《寄生上流》導演奉俊昊以及主演宋康昊、李姃垠、曹如晶、李善均、朴明勳、朴素丹、張慧珍、崔宇植等來到青瓦台，與總統文在寅見面。 此外，為該電影負責海外宣傳和發行的CJ集團相關人士、製片公司代表理事、編劇韓進元也一同出席。
美國當地時間本月9日，《寄生上流》在第92屆奧斯卡頒獎禮中狂攬最佳影片、最佳導演、最佳原創劇本、最佳國際影片4項大獎，不止演員和製作組倍感榮幸，喜愛這部電影的觀眾們也十分激動。
隨後，文在寅在官方Twitter上PO文表達了對電影獲獎的祝賀，稱：「為奉俊昊導演、演員和工作人員感到驕傲。 尤其感謝他們給正在一同度過苦難的國民帶來自信和勇氣。 」
今晚，文在寅總統將與《寄生上流》導演、主演、製作人員共進晚餐，再次表達祝賀，並傳達政府積極支援文化藝術人士進行自由創作的意向。
此外，《寄生上流》黑白版將於本月26日在韓國全國同時上映。
（圖源：KSD，文在寅SNS，《寄生上流》海報）
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