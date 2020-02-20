载誉归来！ 《寄生上流》制作团队今日与文在寅总统共进晚餐
电影 2020年2月20日 星期四14:21 Sani
文在寅总统早前通过官方帐号PO文祝贺电影获奖，这次又在青瓦台接见导演和演员，真的非常有诚意啦！
今日上午，《寄生上流》导演奉俊昊以及主演宋康昊、李姃垠、曹如晶、李善均、朴明勋、朴素丹、张慧珍、崔宇植等来到青瓦台，与总统文在寅见面。 此外，为该电影负责海外宣传和发行的CJ集团相关人士、制片公司代表理事、编剧韩进元也一同出席。
美国当地时间本月9日，《寄生上流》在第92届奥斯卡颁奖礼中狂揽最佳影片、最佳导演、最佳原创剧本、最佳国际影片4项大奖，不止演员和制作组倍感荣幸，喜爱这部电影的观众们也十分激动。
随后，文在寅在官方Twitter上PO文表达了对电影获奖的祝贺，称：「为奉俊昊导演、演员和工作人员感到骄傲。 尤其感谢他们给正在一同度过苦难的国民带来自信和勇气。 」
今晚，文在寅总统将与《寄生上流》导演、主演、制作人员共进晚餐，再次表达祝贺，并传达政府积极支援文化艺术人士进行自由创作的意向。
此外，《寄生上流》黑白版将於本月26日在韩国全国同时上映。
（图源：KSD，文在寅SNS，《寄生上流》海报）
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