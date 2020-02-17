《梨泰院CLASS》平均收視率翻將近3倍達11.6%！朴敘俊等將履行收視公約：「在『甜夜』和觀眾們喝一杯」
韓劇 2020年2月17日 星期一13:14 JiaJia
【劇雷，慎入】第6集結尾世路（朴敘俊）和張會長（劉在明）面對面「問好」，讓觀眾們不禁感到緊張，也超好奇劇情會如何發展！ #梨泰院CLASS
JTBC金土劇（週五、六）《梨泰院CLASS》改編自同名網漫，平均收視率翻了將近3倍，在最新一集（第6集）中達11.6%，可謂叫好又叫座。此前，男主角朴敘俊在發佈會上表示，若電視劇平均收視率突破10%，將作為收視公約，與觀眾們在「甜夜」喝一杯。而劇組也給予正面的回應，目前正在和演員們討論公約的事宜。
因為伊瑞（金多美 飾）的加入，「甜夜」慢慢步上正軌，逐漸打開知名度。雖說不在意，但「長家」長會長（劉在明 飾），開始意識到世路（朴敘俊 飾）的最終目標，其實是要自己的性命。
世路孕育多年的「復仇計畫」，在第6集結尾有了重大進展：原來他早在8年前，就將父親死後所留下的所有錢，都用來買長家的股票。雖然很慢，但只要有目標，也能一直向前。而在背後幫助世路的「操盤手」，就是當年被長根源（安普賢 飾）欺負的學生──李浩鎮（李大衛 飾）。這兩人都受過長家的「欺負」，今後將如何聯手，備受矚目。
長會長終於拜訪「甜夜」，他環顧四周，發現世路就站在店裡，並注視著自己。就算不清楚他們之間到底發生什麼事，但可以感受到的世，店裡的氣氛相當凝重。長會長先是靠近世路，世路也往長會長的方向走去，兩人做著無聲的「鬥爭」。這一次，長會長終於把世路「放在眼裡」…
（圖片來源：JTBC）
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