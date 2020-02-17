《梨泰院CLASS》平均收视率翻将近3倍达11.6%！朴叙俊等将履行收视公约：「在『甜夜』和观众们喝一杯」
韩剧 2020年2月17日 星期一13:14 JiaJia
【剧雷，慎入】第6集结尾世路（朴叙俊）和张会长（刘在明）面对面「问好」，让观众们不禁感到紧张，也超好奇剧情会如何发展！ #梨泰院CLASS
JTBC金土剧（周五、六）《梨泰院CLASS》改编自同名网漫，平均收视率翻了将近3倍，在最新一集（第6集）中达11.6%，可谓叫好又叫座。此前，男主角朴叙俊在发布会上表示，若电视剧平均收视率突破10%，将作为收视公约，与观众们在「甜夜」喝一杯。而剧组也给予正面的回应，目前正在和演员们讨论公约的事宜。
因为伊瑞（金多美 饰）的加入，「甜夜」慢慢步上正轨，逐渐打开知名度。虽说不在意，但「长家」长会长（刘在明 饰），开始意识到世路（朴叙俊 饰）的最终目标，其实是要自己的性命。
世路孕育多年的「复仇计画」，在第6集结尾有了重大进展：原来他早在8年前，就将父亲死后所留下的所有钱，都用来买长家的股票。虽然很慢，但只要有目标，也能一直向前。而在背后帮助世路的「操盘手」，就是当年被长根源（安普贤 饰）欺负的学生――李浩镇（李大卫 饰）。这两人都受过长家的「欺负」，今后将如何联手，备受瞩目。
长会长终於拜访「甜夜」，他环顾四周，发现世路就站在店里，并注视著自己。就算不清楚他们之间到底发生什么事，但可以感受到的世，店里的气氛相当凝重。长会长先是靠近世路，世路也往长会长的方向走去，两人做著无声的「斗争」。这一次，长会长终於把世路「放在眼里」…
（图片来源：JTBC）
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梨泰院class當初對於我來說，真的以為只是一部普通青春熱血劇，可漫畫作者所帶出的，超乎我想像。
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Yu-ching Chang我上次跟你說的就是這部 但我不知道演什麼
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