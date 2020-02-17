[有片]《RM》宋智孝不知「Anysong挑戰」！成員：她住在洞穴裡！
綜藝 2020年2月17日 星期一08:53 Erin
近日來接連有許多藝人進行ZICO的「Anysong挑戰」，甚至連電視台的美女氣象主播都在播報時來上一段，不過《Running Man》中宋智孝卻完全不知道那是什麼？成為節目中一大笑點。
2月16日播出的SBS綜藝《Running Man》節目中，與來賓姜漢娜以及許卿煥聊起了最近相當火紅的ZICO「Anysong挑戰」，不過宋智孝卻完全不知道大家在討論的內容，萌呆表情令大家覺得相當有趣。
當日的節目中先是聊到了姜漢娜的近況，姜漢娜提到最近接下來DJ工作，金鍾國立刻提到姜漢娜曾與ZICO合體表演時下最流行的「Anysong挑戰」，不過大家覺得漢娜的動作有點差強人意，並且直接要求姜漢娜與王鼻子現場搭配表演，兩人也帶來一段有趣的重現表演，但此時在一旁的宋智孝卻一臉茫然。
接著劉在錫也請另外一位特別來賓許卿煥，並推薦宋智孝成為他的搭檔，此時李光洙突然說：「剛剛智孝姊在我耳邊說悄悄話了，她剛剛問我「那一首到底是什麼歌啊？」」現場立即笑成一團。哈哈說：「這就是智孝啊！」金鍾國也說：「她是住在洞穴的，像被冷凍一樣的冷凍人吧。」引發全場大笑。而宋智孝也與許卿煥帶來了一段完全不像「Anysong挑戰」的舞蹈，兩人隨興照自己的意思跳了一段。
照片：SBS《Running Man》截圖
Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論