《爱的迫降》大结局收视率秒杀《鬼怪》创tvN新高！欢乐杀青宴炫彬&孙艺真穿情侣装，真的太配了

2月16日，《爱的迫降》剧组在首尔某餐厅举办了杀青宴。
陪伴了我们2个多月，赚足了观众笑声和眼泪的这部剧终於和我们说再见了。 从开播以来收视率就一部飞升的《爱的迫降》直到杀青都势头猛劲，大结局收视率高达21.683%，刷新了tvN另一档神剧《鬼怪》20.5%的收视率，成为tvN史上冠军收视率。
这次的杀青宴上，剧中的主要演员悉数到场，炫彬、孙艺真、徐智慧、金正贤等这些熟悉的面孔一一亮相，陪伴了我们两个月他们让人很亲切。
最吸引人的自然是炫彬和孙艺真这对，戏里甜度爆表，戏外绯闻频传，连粉丝们都去强烈希望两人在一起。 杀青宴上两人竟然丝毫不怕再传出恋爱传闻一般地都穿起了驼色的大衣，这简直就是情侣Look啊！ 孙艺真用浅米色针织高领、白色长裤搭配驼色大衣，腰间搭配黑色腰带点缀，既温暖又显温柔，加上一头黑色的长直发，完全就是广大男性心目中女神形象。
而炫彬梳著狼奔头，穿著黑色高领针织和黑色牛仔裤，也搭配了常规款驼色大衣，解开纽扣，气宇轩昂的样子好像在走颁奖典礼的红地毯。
此外，杀青宴内场图也在网路曝光，炫彬和孙艺珍两个人分别站起来讲话了，坐著的人每个人脸上都带著笑容，隔著萤幕都能感觉到现场欢乐又温馨的气氛。
「图：TD、NATE NEWS」
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