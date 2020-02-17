現實裡的炫彬到底有多溫柔？和他搭戲的惠利哭不出來，他竟然說...
明星 2020年2月17日 星期一08:15 Rui
《愛的迫降》中的李政赫又成功地讓廣大女觀眾們深陷炫彬的魅力中不可自拔了。 其實無論是戲裡還是戲外，炫彬都是個魅力男。
惠利就曾透露過和炫彬合作時，身為前輩的炫彬的貼心舉動。 當時惠利和炫彬一起合作了《海德、哲基爾與我》，炫彬扮演了患有雙重人格障礙的男主角，而惠利則飾演了將炫彬其中一個人格「路彬」奉為男神的編劇志願生，雖然不是女主角，卻和炫彬也有不少合作戲份。
惠利透露某天要拍攝一場哭戲，但情緒沒有到位的自己完全哭不出來。 看著坐在地上的惠利，炫彬走了過來跪在地上，用手撐住身體，溫柔的說：「看到別人哭你能哭出來嗎？ 那我就哭（給你看吧）。 」聽到大前輩能夠如此照顧自己的情緒，惠利十分感動，立刻整理好了情緒，在炫彬的引導下終於哭了出來，順利完成了哭戲。
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炫彬帥到整個人都在發光！ 溫暖、帥氣、陽光、儒雅、美好，一個眼神，一個微笑，一個轉身都是迷人的，且越來越有魅力。
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「圖：instiz截圖、《海德、哲基爾與我》、NAVER」
小編想對炫彬說：我也哭不出來~~
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