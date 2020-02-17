现实里的炫彬到底有多温柔？和他搭戏的惠利哭不出来，他竟然说...
明星 2020年2月17日 星期一08:15 Rui
《爱的迫降》中的李政赫又成功地让广大女观众们深陷炫彬的魅力中不可自拔了。 其实无论是戏里还是戏外，炫彬都是个魅力男。
惠利就曾透露过和炫彬合作时，身为前辈的炫彬的贴心举动。 当时惠利和炫彬一起合作了《海德、哲基尔与我》，炫彬扮演了患有双重人格障碍的男主角，而惠利则饰演了将炫彬其中一个人格「路彬」奉为男神的编剧志愿生，虽然不是女主角，却和炫彬也有不少合作戏份。
惠利透露某天要拍摄一场哭戏，但情绪没有到位的自己完全哭不出来。 看著坐在地上的惠利，炫彬走了过来跪在地上，用手撑住身体，温柔的说：「看到别人哭你能哭出来吗？ 那我就哭（给你看吧）。 」听到大前辈能够如此照顾自己的情绪，惠利十分感动，立刻整理好了情绪，在炫彬的引导下终於哭了出来，顺利完成了哭戏。
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炫彬帅到整个人都在发光！ 温暖、帅气、阳光、儒雅、美好，一个眼神，一个微笑，一个转身都是迷人的，且越来越有魅力。
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「图：instiz截图、《海德、哲基尔与我》、NAVER」
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