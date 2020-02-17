據說這是BTS防彈少年團史上最絕妙的瞬間！JIN的傾情奉獻XD
明星 2020年2月17日 星期一08:00 Rui
從2013年出道到現在，防彈少年團們創造了多個K-POP紀錄。
每一次亮相都堪稱完美的防彈少年團，這與7名成員台下付出的無數心血和努力息息相關。 從一路飆升的榜單成績，到打敗Justin Bieber：等人衛冕「最佳社交藝人」獎項，如今，防彈少年團憑藉優質的音樂、精心設計的編舞及帥氣的外表，已經成為進軍海外最成功的K-POP組合。 登頂公告牌榜單後，韓國總統以及韓國外交部也發文慶賀：「向熱愛唱歌的七個少年和少年們的翅膀‘Army’表示祝賀。 更成了首個登上格萊美頒獎禮的韓國組合，可以說防彈少年團在不斷刷新、創造歷史。
防彈少年團的經典舞台無數，但最近大家發現只有這一瞬間才能被稱為最絕妙的瞬間！！
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哈哈哈哈哈，某次直播上粉絲們不停地留言和成員們互動，有一名粉絲發了一對大眼睛圖案，隨著留言的增多，這雙眼睛也逐漸上升，此時恰好JIN轉過頭來，大眼睛正好停在了JIN的眼睛上，JIN立刻就成了突破次元的漫畫人設，水汪汪的大眼睛十分搞笑！
此外，防彈少年團將於2月 21 日正式帶著《MAP OF THE SOUL: 7》重磅回歸，一起來期待吧！
「圖：instiz」
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