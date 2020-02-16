ITZY留真呆萌趕鳥法！小時候這麼做過的請舉手XD
明星 2020年2月16日 星期日08:00 Rui
別看女愛豆在台上或清純或性感或霸氣，其實她們私下裡不少人都很呆萌。
ITZY，一出道就席捲整個K-POP圈的怪物新人，歌曲也是強勢風格，成員們雖然年紀輕輕，但禦姐范十足。 不過其實霸氣和性感，只是她們的舞台Look，實際上都是一群小女生。前不久ITZY一起去了巴黎，成員們坐在湖邊享受著難得的閒暇時光，誰知道一群鳥和鴨子慢慢靠近眾人，嚇得Lia和彩領花容失色，連忙逃開。
但留真的表現出乎了所有人的預料。 她依舊淡定地坐在地上，完全不害怕靠近的鳥群，之後突然對著它們做出了一個奇怪的姿勢。 留真張開雙臂，像鳥一樣對著鳥群扇動著雙手，仿佛在說：「你看，我比你大，你快走吧！ 」這是什麼趕鳥方式？？
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之後留真又站起來，來了一招「金雞獨立」，想要嚇跑周圍的鳥群。
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哈哈哈哈，這個方法似曾相識，不知道大家小時候是不是也這麼做過？
「圖：pann」
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