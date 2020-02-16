ITZY留真呆萌赶鸟法！小时候这么做过的请举手XD

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别看女爱豆在台上或清纯或性感或霸气，其实她们私下里不少人都很呆萌。

ITZY，一出道就席卷整个K-POP圈的怪物新人，歌曲也是强势风格，成员们虽然年纪轻轻，但御姐范十足。 不过其实霸气和性感，只是她们的舞台Look，实际上都是一群小女生。前不久ITZY一起去了巴黎，成员们坐在湖边享受著难得的闲暇时光，谁知道一群鸟和鸭子慢慢靠近众人，吓得Lia和彩领花容失色，连忙逃开。



但留真的表现出乎了所有人的预料。 她依旧淡定地坐在地上，完全不害怕靠近的鸟群，之后突然对著它们做出了一个奇怪的姿势。 留真张开双臂，像鸟一样对著鸟群扇动著双手，仿佛在说：「你看，我比你大，你快走吧！ 」这是什么赶鸟方式？？



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之后留真又站起来，来了一招「金鸡独立」，想要吓跑周围的鸟群。



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哈哈哈哈，这个方法似曾相识，不知道大家小时候是不是也这么做过？

「图：pann」

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