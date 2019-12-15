【影評】《82年生的金智英》：男女之間的性別問題可能是永遠沒有解決方法的議題

這個故事在韓國國內受到很多爭議甚至非議，連主演的孔劉和鄭裕美都惹來批評，其實已反映出當地長久以來對於男女地位、身份或職業，總之是他們對於性別傳統的既定觀念是厚如城牆...
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相信看過簡介怎至整部電影的觀眾，或許都未能完全感受當中人物所受的全部壓力。
有以上的想法，可能是因為導演沒有運用批判手法去敘事，反而是透過兩人一幕幕日常生活的片段，從而建構他們迎來的奇異眼光以及精神壓力，這種手法看似蜻蜓點水，不夠力量去回應這個應該一早摒棄的思想價值。但試試想像一下，如果你每天都是面對同樣事物帶來的壓力，日積月累就會生出很多不同問題，女主角金智英(鄭裕美 飾)正正就是如斯環境下共同衍生出來的例子。
她既有自己追逐事業的理想，又要抵住傳統男女價值觀的枷鎖，而且這種價值觀不是一朝一夕的，而是長期深植在每一代韓國人的心中，就算有絲毫逾越了這條界線，各人的反應已經很大。還是電影也加進更多丈夫的戲份，當然本身是因為主演演員的考量，但從這個角色的經歷，大抵也感受到男性所面對的是另一種文化枷鎖，他希望對妻子的好，並不是容易被社會接受，他想做一個「好男人」比做一個「大男人」的難度也許大十倍有多。
金智英在困難重重之中，最後能夠走出來像是一個幸運的例子，只是不代表整個韓國對此會有所改變，根深蒂固的價值觀依然是牢不可破，韓國社會從來都不是大家從他們娛樂文化發展迅速、聲勢浩大之中的開放開明，男女之間的性別問題可能是永遠沒有解決方法的議題。
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