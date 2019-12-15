【影评】《82年生的金智英》：男女之间的性别问题可能是永远没有解决方法的议题

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这个故事在韩国国内受到很多争议甚至非议，连主演的孔刘和郑裕美都惹来批评，其实已反映出当地长久以来对於男女地位、身份或职业，总之是他们对於性别传统的既定观念是厚如城墙...

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相信看过简介怎至整部电影的观众，或许都未能完全感受当中人物所受的全部压力。



有以上的想法，可能是因为导演没有运用批判手法去叙事，反而是透过两人一幕幕日常生活的片段，从而建构他们迎来的奇异眼光以及精神压力，这种手法看似蜻蜓点水，不够力量去回应这个应该一早摒弃的思想价值。但试试想像一下，如果你每天都是面对同样事物带来的压力，日积月累就会生出很多不同问题，女主角金智英(郑裕美 饰)正正就是如斯环境下共同衍生出来的例子。



她既有自己追逐事业的理想，又要抵住传统男女价值观的枷锁，而且这种价值观不是一朝一夕的，而是长期深植在每一代韩国人的心中，就算有丝毫逾越了这条界线，各人的反应已经很大。还是电影也加进更多丈夫的戏份，当然本身是因为主演演员的考量，但从这个角色的经历，大抵也感受到男性所面对的是另一种文化枷锁，他希望对妻子的好，并不是容易被社会接受，他想做一个「好男人」比做一个「大男人」的难度也许大十倍有多。



金智英在困难重重之中，最后能够走出来像是一个幸运的例子，只是不代表整个韩国对此会有所改变，根深蒂固的价值观依然是牢不可破，韩国社会从来都不是大家从他们娱乐文化发展迅速、声势浩大之中的开放开明，男女之间的性别问题可能是永远没有解决方法的议题。



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