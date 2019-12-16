【有片】莫名心酸！愛豆男團台上賣力演出無人看ㅠㅠ台下觀眾全背對！只因MC人氣火～
明星 2019年12月16日 星期一08:15 Rui
誰說愛豆團都人氣火爆，尚未火起來的團隊也有不為人知的心酸。
最近男團VICTON2年前的一則影片重新獲得關注，當時出道不滿一年的他們在音樂節目《M COUNTDOWN》裡亮相，演唱了新曲《不像話》，雖然有些許應援聲，但完全無法和其他愛豆團相比。
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這還不是最慘的，當鏡頭拉至全景，這才發現台下的觀眾們竟然都背對著舞台，他們的視線全都鎖定在了主持人的方向。 而當時VICTON是面對著觀眾的背影賣力演出。
看到這一幕的網民稱：「你可以不是粉絲，但在人家表演時直接背對舞台也太不尊重人了吧」，也有一部分人反駁表示：「我家本命就站在我面前，我為什麼要看其他人」。
VICTON於2016年出道，成員韓勝宇和崔秉燦因參加了《Produce X 101》而人氣大火，重新獲得了關注。 這段影片也成了VICTON粉絲們最想逃避的歷史，實在太讓人心疼了。
「圖：YouTube」
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