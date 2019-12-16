就是明天！CL 將釋出新專輯最後一波新歌 張才人攜〈Inner Space〉回歸在即 概念照煥發迷幻魅力！ 《兩天一夜》復播獲好評 第四季蟬聯收視率冠軍！ 作曲家、經紀公司雙雙澄清金在煥新專輯風波 「確定 B.I 並未參與」 2020年《偶像運動會》春節特輯【女偶像篇】出席活動團體&個人照！ 2020年《偶像運動會》春節特輯【男偶像篇】出席活動團體&個人照！ 【有片】明明就很累聽到攝影師的話後，IU立馬換上了「資本主義式」微笑XD BTS防彈少年團和Halsey互相交換聖誕禮物！金色麥克風的用意實在太暖心❤ 最新預告！「死侍」萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)居然來上《Running Man》啦～ AOA見面會上全體打扮成Disney公主！ 每個人都超有特色 餐廳偶遇粉絲，姜河那豪爽請客！女粉絲：簡直就是透支了明年的幸運 「老師我只是曬了我本命的手幅而已！」韓女學生：我真的不叫【都敬秀】 【有片】莫名心酸！愛豆男團台上賣力演出無人看ㅠㅠ台下觀眾全背對！只因MC人氣火～ 【女團品牌評價】前三名大洗牌 MAMAMOO 躍上寶座！ 今日（16日）有2部新劇首播！tvN《Black Dog》& JTBC《檢察官內戰》

誰說愛豆團都人氣火爆，尚未火起來的團隊也有不為人知的心酸。

最近男團VICTON2年前的一則影片重新獲得關注，當時出道不滿一年的他們在音樂節目《M COUNTDOWN》裡亮相，演唱了新曲《不像話》，雖然有些許應援聲，但完全無法和其他愛豆團相比。



** 每日為你推送愛豆消息 —>立即下載APP

這還不是最慘的，當鏡頭拉至全景，這才發現台下的觀眾們竟然都背對著舞台，他們的視線全都鎖定在了主持人的方向。 而當時VICTON是面對著觀眾的背影賣力演出。



看到這一幕的網民稱：「你可以不是粉絲，但在人家表演時直接背對舞台也太不尊重人了吧」，也有一部分人反駁表示：「我家本命就站在我面前，我為什麼要看其他人」。

VICTON於2016年出道，成員韓勝宇和崔秉燦因參加了《Produce X 101》而人氣大火，重新獲得了關注。 這段影片也成了VICTON粉絲們最想逃避的歷史，實在太讓人心疼了。

「圖：YouTube」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞