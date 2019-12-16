【有片】莫名心酸！爱豆男团台上卖力演出无人看ㅠㅠ台下观众全背对！只因MC人气火～

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谁说爱豆团都人气火爆，尚未火起来的团队也有不为人知的心酸。

最近男团VICTON2年前的一则影片重新获得关注，当时出道不满一年的他们在音乐节目《M COUNTDOWN》里亮相，演唱了新曲《不像话》，虽然有些许应援声，但完全无法和其他爱豆团相比。



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这还不是最惨的，当镜头拉至全景，这才发现台下的观众们竟然都背对著舞台，他们的视线全都锁定在了主持人的方向。 而当时VICTON是面对著观众的背影卖力演出。



看到这一幕的网民称：「你可以不是粉丝，但在人家表演时直接背对舞台也太不尊重人了吧」，也有一部分人反驳表示：「我家本命就站在我面前，我为什么要看其他人」。

VICTON於2016年出道，成员韩胜宇和崔秉灿因参加了《Produce X 101》而人气大火，重新获得了关注。 这段影片也成了VICTON粉丝们最想逃避的历史，实在太让人心疼了。

「图：YouTube」

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